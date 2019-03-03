Михаил Пореченков отметил юбилей в следственном отделении

2 марта заслуженному артисту России Михаилу Пореченкову исполнилось 50 лет. Друзья, коллеги и поклонники начали поздравлять юбиляра за несколько дней в надежде с ним встретиться. Но у актера плотный съемочный график. Например, сериал «Гадалка», который показывает Первый канал, до сих пор снимается. Поэтому Михаилу пришлось накрывать стол прямо на съемочной площадке. Об этом рассказала его партнерша по фильму Екатерина Олькина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Пореченков (@porechenkov_official_page) 14 Дек 2018 в 4:44 PST

«Михаил накрыл для всех нас шикарный стол. Представляете: в большом темном павильоне с решетками, где снимали наше следственное отделение, стоит стол с роскошными угощениями, мерцают­ свечи в канделябрах — это наши художники-декораторы постарались... В общем, день рождения Пореченкова прошел в духе сериала, в мистическом стиле. Вообще, на площадке царила теплая дружественная атмосфера, мы просто сроднились за время съемок» — рассказала актриса изданию «7Д».

Напомним, в «Гадалке» вместе с отцом снялся старший из пяти детей Пореченкова Владимир Любимцев, который тоже стал актером. Наследнику пока досталась эпизодическая роль.