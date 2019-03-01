Супруга Георгия Данелии рассказала об улучшении состояния режиссера

Состояние госпитализированного в столичную больницу с воспалением легких режиссера Георгия Данелии улучшилось.

Напомним, о госпитализации 88-летнего советского режиссера Георгия Данелии стало извевстно 24 февраля. Отмечалось, что у автора культовых фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Кин-дза-дза» диагностировали воспаление легких, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

«Интерфакс» со ссылкой на супругу режиссера Георгия Данелии пишет, что к пятнице, 1 марта, Георгий Данелия почувствовал себя лучше.

«Состояние Георгия Николаевича лучше, чем в предыдущие дни. Хвалиться особенно нечем, но уже лучше», — рассказала Галина Юркова-Данелия.

В настоящее время режиссер по-прежнему находится в больнице имени Пирогова в Москве.