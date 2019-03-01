Планы на выходные: нарисованный Париж, масленица и интеллигентная барахолка

Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга на первых весенних выходных в Москве.

Выставки

В «Гараже» открылась выставка одного из самых ярких современных российских художников Павла Пепперштейна «Человек как рамка для ландшафта». На экспозиции посетители смогут увидеть около 80 работ художника, созданных с 1970-х годов. Выставка будет дополнены материалами и архивов художника и музея.

В Altmans Gallery проходит выставка-признание в любви Парижу, на которой можно увидеть наброски и литографии Матисса, Дега, Пикассо, Шагала и других известных художников, посвященные Парижу.

Фестивали

С 1 по 10 марта в столице начался фестиваль «Московская Масленица». На 15 площадках города пройдут масленичные гуляния, где можно будет не только попробовать блины, но и научиться их готовить.

Ярмарки

Традиционный «Дуняша! Маркет» пройдет в центре дизайна Artplay 2–3 марта. В программе как всегда — хендмейд, натуральная косметика и подарки к Восьмому марта.

Еще одна ярмарка хендмейда пройдет в пространстве «Амбер Плаза» 1–3 марта. На ArtFlection можно приобрести посуду, ювелирные украшения, игрушки, предметы интерьера, дизайнерскую одежду и другое.

Петербургская «Интеллигентная барахолка» приедет в Москву и остановится 2–3 марта на Хлебозаводе. На развалах можно найти винтажную одежду, богемные сумочки и шляпки, старинный фарфор и много другое.

Кино

На больших экранах на этой неделе триллер «Наркокурьер» с Брэдли Купером, ужастик «Кадавр», российская комедия «Любовницы», биографическая драма «По половому признаку» с Фелисити Джонс и Арми Хаммером, а также драма «Последние любовники», которая стала одной из последних работ Антона Ельчина.