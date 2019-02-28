"Матч" расскажет о капитанах команд РПЛ в новом проекте

Первый выпуск цикла «Капитаны» выйдет в эфир МАТЧ ПРЕМЬЕР 1 марта в 18:55 и расскажет о капитане «Ахмата» Ризване Уциеве.

Без всякого сомнения, становление Ризвана Уциева как футболиста — одна из самых драматичных историй в современном российском футболе. Футбольное поле чеченского города Аргун, где Ризван и другие юные спортсмены занимались в детстве, не раз оказывалось под обстрелом во время боевых действий.

По словам родственников Уциева, добиться успеха в спорте ему помогла в первую очередь выдающаяся дисциплина. Это же отмечает в характере футболиста и главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов. Интервью с близкими и одноклубниками Ризвана стали частью первой передачи из цикла «Капитаны», который расскажет о лидерах команд РПЛ.

«Доверие, которое мне оказали, назначив капитаном, я стараюсь оправдать в каждой игре. Я тогда был почти самым молодым в "Тереке". И когда Рамзан Ахматович [Кадыров] объявил команде, что я буду капитаном, честно, был очень удивлен. Это тяжелая ноша. Ведь капитан должен и требовать, и настаивать, — а многие в команде были старше меня лет на 10 и более. Особенно с учетом наших национальных традиций уважения к старшим, честно скажу, бывало тяжело. Все, что от меня зависит, я стараюсь делать и делаю. Это большая ответственность», — признается сам футболист.