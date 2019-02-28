Филипп Киркоров прервал гастроли по Дальнему Востоку ради Аллы Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил своим поклонникам в Instagram, что ради Аллы Борисовны был вынужден прервать гастроли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Фев 2019 в 8:14 PST

«Ну вот и "secret mission", которая сорвала меня с гастролей по Дальнему Востоку всего на один день, — написал артист. — Отсняли на Первом канале потрясающую программу "Сегодня вечером" у Максима Галкина, посвящённую юбилею нашей Аллы. Настроение — весна! А весна — это Алла! Не пропустите эфир 13 апреля, а я возвращаюсь на Дальний Восток».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Фев 2019 в 8:33 PST

«Ах, Филипп, видно же, что вы до сих пор любите Аллу!», «Если перестанет подхалимничать, она вычеркнет его из допущенных к дружбе особ. Вот он и ластится», «Будем с нетерпением ждать выхода программы про нашу любимую всеми Примадонну», — ответили певцу поклонники в комментариях.