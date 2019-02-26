Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре пополнился новыми известными людьми.

Председатель комитета Елена Ямпольская сообщила, что к совету присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров. «Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», – цитирует Ямпольскую «Интерфакс».

Митрополита Тихона, которого в СМИ называют духовником Владимира Путина, Ямполькая представила как автора книги «Несвятые святые». Она сказала, что ей выпала честь редактировать эту книгу. Водолазкина она назвала выдающимся писателем и глубоким человеком, который поражает своей скромностью.

«Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», – отметила Ямпольская.

Глава думского комитета рассчитывает увидеть новых членов совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

Как ранее писал Sobesednik.ru, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который тоже входит в совет при комитете ГД по культуре, выразил надежду на то, что этот орган создали «не для красоты».