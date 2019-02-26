Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выступил против театральной постановки в Дагестане.

23 февраля в дагестанском Доме Дружбы показали спектакль «Охота на мужчин» Владимира Моташнева, в котором замужняя женщина заводит роман с молодым интеллигентом. В некоторых сценах главная героиня выходит на сцену в нижнем белье.

Хабиб Нурмагомедов назвал эту постановку «грязью», оскорбляющей дагестанцев, и призвал руководство республики провести расследование. Иначе, пригрозил он, скандал выйдет за пределы социальных сетей.

«Дагестан – наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться», – написал спортсмен в своем Instagram.

Продюсер постановки Иван Жидков извинился перед дагестанцами за «непредумышленное оскорбление». «У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго. То что произошло, думаю заставит задуматься о цензуре, многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане», – написал он в Instagram, отметив, что ему стали поступать угрозы (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Sobesednik.ru).

В пресс-службе Министерства культуры Дагестана сообщили, что чиновники не отвечают за площадку, где показали «Охоту на мужчин».