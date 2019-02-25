Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера

Режиссер Георгий Данелия по-прежнему находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Георгий Данелия был госпитализирован с воспалением легких.

Внучка режиссера Маргарита Данелия рассказала агентству «Москва», что состояние госпитализированного остается тяжелым.

«Ничего не поменялось, мы сейчас едем в больницу. У него стабильное тяжелое состояние, искусственная кома для стабилизации дыхания. Он находится в реанимации с воспалением легких», — уточнила она.