В центре внимания
// фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
"Деньги шли в основном от старшего поколения к младшему. Теперь этого не будет"
Какой хлеб "правильнее", а какой – полезнее?

Новости дня

25 февраля, понедельник

[16:35]России предсказали падение числа точных прогнозов погоды
[16:19]Черчесов предложил разрешить продажу пива на стадионах на нескольких матчах
[16:07]Осужденного за нападение на путан Дацика отпустили на свободу
[15:35]Медведева уволили с должности зампредседателя "Газпрома"
[15:33]СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
[14:35]Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
[14:32]Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
[14:01]Директора столичной школы избили ломом в ее кабинете
[13:49]Четверо детей отравились после перелета из Москвы в Магнитогорск
[13:42]Главу амурской колонии решили уволить после скандала с Цеповязом
[13:26]Милонов увидел заговор в жалобе адвоката Шнурова в Госдуму
[13:20]Избитого сотрудника ФСБ обокрали в Москве под видом помощи
[12:55]Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
[12:33]Орешкин не исключил продление надзорных каникул после 2020 года
[12:25]Суд решил не наказывать мужчину, проучившего школьника в Приморье
[12:23]Александр Тихонов обвинил главу СБР во лжи в ситуации с биатлонистом Логиновым
[11:49]23% россиян сочли арест Арашуковых попыткой отвлечь внимание от реальных проблем
[11:21]Роспотребнадзор проверит жалобы на червивые конфеты в Новокузнецке
[11:20]Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
[11:01]В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН
[11:01]Четыре суда Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
[10:42]Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
[10:27]Держатели карт Visa смогут оплачивать покупки по QR-коду
[10:19]Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
[09:59]В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении 131 телефона
[09:45]В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве жителя столицы
[09:23]Спасатели ликвидировали пожар в квартире на северо-востоке Москвы
[09:05]Москвичам обещают повышение температуры воздуха 25 февраля
[08:21]"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии
[07:53]Рами Малек получил премию "Оскар" за роль Фредди Меркьюри

24 февраля, воскресенье

[16:09]В Москве завершилось шествие памяти политика Бориса Немцова
[16:02]21-летний студент из Москвы сообщил о краже имущества на ₽1,8 млн рублей
[15:40]Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
[15:17]Врачи назвали причину госпитализации Георгия Данелии
[14:43]Глава РПЛ заявил о необходимости продажи пива на российских стадионах
[14:30]В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца в ходе ссоры
[13:33]В пристрое взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске произошел пожар
[12:36]Полиция ищет угонщика дорогостоящего автомобиля на западе Москвы
[11:41]Лавров заявил о невозможности заключения мира с Японией в настоящий момент
[10:48]Полиция расследует вооруженное нападение на посетителя сауны в Москве


Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Кадр из фильма "Казино Рояль"
От "бондианы" до "ДМБ": семь "мужских" картин ко Дню защитника Отечества
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной

Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера

Культура и ТВ

Режиссер Георгий Данелия по-прежнему находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Георгий Данелия был госпитализирован с воспалением легких. 

Внучка режиссера Маргарита Данелия рассказала агентству «Москва», что состояние госпитализированного остается тяжелым.

«Ничего не поменялось, мы сейчас едем в больницу. У него стабильное тяжелое состояние, искусственная кома для стабилизации дыхания. Он находится в реанимации с воспалением легких», — уточнила она.

поделиться:
Борис Сичкин фото: Александр Коряков

Культура и ТВ

"Я стал ущербным человеком для нашей страны". Вспоминая Бориса Сичкина

Читать далее >

Культура и ТВ

Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера

Читать далее >

Владимир Мединский // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Культура и ТВ

Что будет с российскими кинофестивалями: помесь денег с "патриотизмом"

Читать далее >

Политика
Марш памяти Бориса Немцова в Москве 24 февраля: фоторепортаж
СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
Орешкин не исключил продление надзорных каникул после 2020 года
Общество
Верх цинизма или ненасытный "Платон"
России предсказали падение числа точных прогнозов погоды
Осужденного за нападение на путан Дацика отпустили на свободу
Медведева уволили с должности зампредседателя "Газпрома"
Колумнисты
Avatar

Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле


Культура и ТВ
Что будет с российскими кинофестивалями: помесь денег с "патриотизмом"
Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал армейское фото без усов
Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
Максим Матвеев устраивает подушечные бои со старшим сыном
Елена Исинбаева назвала сына в честь русского богатыря

Здоровье
Помады и увлажнители могут быть опасны во время беременности
Отношения или брак помогают женщинам быстрее побеждать простуды
К 2100 году человечество может полностью победить рак шейки матки
Внезапная забывчивость грозит ишемическим или "немым" инсультом
Туризм
Комары в Таиланде и мрак в Париже: отпускные приключения Ксении Собчак
Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
Жириновский выразил недоумение в связи с отсутствием выездных виз в РФ
Авто
Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время
Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
Власти штата в Австралии разрешили автомобилистам заказывать номера с эмодзи
Сотрудники МВД получат доступ к информации о здоровье водителей
Недвижимость
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Вас там не было. Родные погибших в Сирии бойцов ищут правды в судах
Юлия Скрипаль
Машину Юлии Скрипаль продали в Люберцах
Михаил Абызов на заседании правительства, лето 2012 года // фото: Global Look Press
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
У Артура Очеретного кое-что схвачено
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене
Анастасия Заворотнюк // фото: Global Look Press
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кирсан Илюмжинов // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Кирсан Илюмжинов:
Я независимый. Сегодня здесь, завтра – в Лондоне
Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"
Мадс Миккельсен:
Героя вроде моего персонажа из "Затерянных во льдах" проще встретить в Москве
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Олег и его соратники – единственные, кто освобождает из рабства // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников:
Торговля людьми – бич XXI века
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно


Василий Лановой // фото: Global Look Press
"Победа" против Василия Ланового: дело не в известности, а в подходе?
Юрий Соломин ждет Дмитрия Медведева в Малом театре
Юрий Соломин: Я бы сократил правительство! Так Медведеву и передайте
стоп-кадр / Youtube / канал "Прямой эфир"
Жена Кокорина нанесла финальный удар?
// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Прохор Шаляпин: Виталина ставит свечки за Джигарханяна!
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
Почему сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце?

фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Кто и как грабил чемпионат мира по футболу – 2018 в России
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Для пенсионерок наступил "Золотой час". Медицинский
Ольга Скабеева // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Фабрика фейков. Как Ольга Скабеева вместо ДТП попала в новости
// фото: Global Look Press
Пять историй про Анатолия Чубайса
Война с США и с Украиной войной, а денежки... да совсем не врозь // фрагмент афиши
Баблом хорошим слово отзовется. Сколько зарабатывают звезды политических ток-шоу