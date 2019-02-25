Рами Малек получил премию "Оскар" за роль Фредди Меркьюри

Актер Рами Малек удостоен награды Американской киноакадемии за роль музыканта Фредди Меркьюри.

37-летний артист стал победителем номинации «Лучшая мужская роль». Его конкурентами за награду были Кристиан Бэйл («Власть»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Брэдли Купер («Звезда родилась») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Малек исполнил роль легендарного рок-музыканта Фредди Меркьюри в фильме Брайана Сингера «Богемская рапсодия». Также фильм был удостоен наград за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж.