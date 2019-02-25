Что будет с российскими кинофестивалями: помесь денег с "патриотизмом"

Минкульт проведет аудит российских кинофестивалей, на которые выделяются государственные деньги.

Можно было бы пройти мимо этого заурядного сообщения, если бы накануне ведомство Мединского не получило право на лицензирование любых кинофестивалей, даже если они проводятся на частные средства. Прошедшие отбор министерства смогут показывать фильмы без прокатных удостоверений, не прошедшие — не смогут. А без этого смысл кинофестиваля, где показывают фильмы либо до проката, либо вообще вместо проката, теряется полностью.

Тотальный смотр кинофорумов, на которые тратятся госденьги, окончательно ставит под контроль государства весь кинофестивальный поток в стране. Кинофестивали, зависимые от федеральных или региональных бюджетов, в последние годы и без того из кожи вон лезут, чтобы показать свой безграничный «патриотизм», участие в «воспитании подрастающего поколения» и прочую «пользу Родине». Поколение это на сеансы ходит, кстати, крайне неактивно, даже если речь идет о молодежном или детском кино. «Волоколамский рубеж», «Золотой витязь», целый пласт других форумов представляют небольшой интерес с точки зрения киноискусства, зато в отчетах о потраченных средствах можно написать много красивых и приятных для нынешних идеологов слов.

Теперь, в преддверии министерских аудитов и питчингов, возникает вопрос: какие из фестивалей продолжат получать господдержку, какие будут вынуждены выкарабкиваться самостоятельно, а на какие будет вообще наложен запрет? В России немало достойнейших киносмотров: «Зеркало» имени Тарковского в Ивановской области, Уральский кинофестиваль, который прошлой осенью пришлось отменить как раз из-за недофинансирования... Будет крайне обидно, хотя и предсказуемо, если министерство поддержит «кумачовые» фестивали, а значимые для киноиндустрии «опустит» на уровень «сами ищите спонсоров».

Впрочем, идеологическая составляющая в работе Минкульта, как можно заметить в последнее время, уступает прагматической. Денег нет, и кинотусовке тоже предлагают держаться. Организаторы, пребывая в волнительном напряжении, оценивают сейчас степень своей патриотичности. Все понимают: патриотичность «отбивается» вполне конкретными бюджетами. И есть реальные основания полагать, что рука Мединского не поднимется на «правильные» кинофорумы, педалирующие, например, военное кино в советском стиле. Даже если они старомодны, консервативны и скучны.

Сверху нам давно пытаются предложить смотреть не то, что нам хочется, а то, что хочется власти. Поставить под жесткий контроль даже такую небольшую по величине аудитории вещь, как кинофестивали, для власти — дело принципа.