Путин поручил разработать план господдержки современной музыки

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план по поддержке музыки, популярной у молодежи.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Разработкой плана по господдержке современной музыки, востребованной у «молодежной аудитории», и современных визуальных искусств должен заняться первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В поручении Путин также предлагает предварительно обсудить меры поддержки с экспертами. План должен быть представлен президенту к 1 сентября 2019 года.