Антон Батагов с новой программой "Волнение"

5 апреля в московском «Зарядье» и 8 апреля в Большом зале филармонии в Петербурге пройдут сольные концерты Антона Батагова «Волнение».

В первом отделении прозвучат произведения Франца Шуберта и Филиппа Гласса, во втором — музыка, написанная Антоном Батаговым для спектакля Ивана Вырыпаева «Волнение».

Всех пришедших в «Зарядье» и Большой зал филармонии ждут премьеры: одно из произведений Филиппа Гласса, написанное специально для Антона Батагова, будет впервые исполнено в России. Саундтрек для «Волнения» не слышал ещё никто, автор представит его в Москве и Петербурге до премьеры спектакля, которая назначена на 18 апреля.

Антон Батагов — российский пианист и композитор-минималист. Исполнял и записывал музыку Сергея Загния, Георга Пелециса, И. С. Баха, Мориса Равеля, Александра Рабиновича, Стива Райха, Джона Кейджа, Мортона Фельдмана, Уильяма Берда, Иоганна Пахельбеля, В. А. Моцарта, Джона Булла, Филипа Гласса и других композиторов. С 1997 по 2009 год не выступал с концертами, сосредоточившись на написании и записи музыки. Выпустил 27 альбомов с собственной музыкой (или в соавторстве). Создал музыкальное оформление для телеканалов НТВ, НТВ-Плюс, РТР, «Культура», «Домашний», СТС, «Звезда». Работал в кино с режиссерами Иваном Дыховичным, Татьяной Данильянц, Олегом Хайбуллиным, Фархотом Абдуллаевым, Ефимом Резниковым, Олесей Буряченко.

Последние десять лет Антон Батагов не писал ни для кино, ни для телевидения, ни для театра и отказывался ото всех подобных предложений — тем долгожданнее его новый саундтрек к спектаклю драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева. Также среди его недавних работ в звукозаписи — вокальный цикл «16+» на стихи женщин-поэтов, записанный с Надеждой Кучер (сопрано).