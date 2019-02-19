Давид Шнейдеров о "запросе на цензуру": Люди устали от насилия, крови и нищеты

«Левада-центр» опубликовал результаты очередного опроса жителей России. На этот раз вопросы касались необходимости самоцензуры серди творческих работников.

Результаты удивляют. Например, 49% опрошенных полагает, что артистам — музыкантам, художникам, режиссерам — лучше не касаться в твоем творчестве тем насилия и суицида (даже среди респондентов 18–24 лет таких 41%). Несколько меньше (41%) доля тех, кто считает нежелательной тему алкоголя и наркотиков. А каждый третий хотел бы, чтобы артисты не обращались к теме секса и половых отношений.

Наконец, 19% опрошенных призывают творческих людей к самоцензуре в высказываниях с критикой власти, а 13% — в произведениях о «спорных моментах отечественной истории». И только каждый пятый респондент полагает, что ограничений по темам у людей искусства быть не должно вовсе.

— Меня эти цифры не удивили. Но, на мой взгляд, люди высказываются не за цензуру в творчестве — это искаженное массовое сознание. Им кажется, если творческие люди не будут об этом говорить, то этого не будет в жизни. Они просто не хотят, чтобы им нажимали на болевые точки, а хотят чистого и светлого, — комментирует результаты опроса в разговоре с Sobesednik.ru известный режиссер, педагог, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. — Люди настолько обалдели от той жизни, которой они живут, от насилия, от крови, от суицидов, от наркотиков, что они голосуют не против художников, а против СМИ. Мне кажется, что этот опрос, скорее всего, адресован журналистам. Еще это — сигнал власти, запрос людей на спокойную жизнь без насилия, без нищеты и крови.

Что касается художников, то у них, я считаю, не должно быть запретов, — продолжает рассуждать Шнейдеров. — Художник не просто имеет право, а должен затрагивать самые больные точки общества. Это его священный долг перед Аполлоном, перед верховными божествами. Художник подчинен только им! И он должен быть свободен. А власть не может воздействовать запретами.

Знаете, я сейчас сходил на фильм, который сейчас идет во всех кинотеатрах — «Громкая связь». Перед началом показа во весь экран висел огромный титр «16+». Но больше половины зала были дети в возрасте 10–12 лет. Куда же тут власть смотрит?! В Америке разорили бы сеть кинотеатров, где такое практикуется. Ни одного ребенка не пустили бы в зал, потому что гигантские штрафы. Вот об этом надо думать. Хотя сам фильм имеет право на существование, — заключил Давид Шнейдеров.