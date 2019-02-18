"Минута халявы" на "Поле чудес": истинное отношение к зрителю?

Неожиданное обнародование кадров из закулисья «Поля чудес» говорит о презрении к зрителю, считает Ирина Петровская.

Первый канал решил показать, что случается после съемок «Поля чудес» — сначала в эфире, а потом на своем YouTube-канале: массовка покидает свои места и кидается к барабану, где разложена еда, привезенная поклонниками в подарок Леониду Якубовичу. Люди хватают еду и засовывают ее в пакеты, сумки и карманы.

Зрители в студии разбирают еду в то время, как о себе рассказывает победитель. В предыдущих выпусках «Поля чудес» они во время таких интервью с победителем фотографировались в интерьере студии

Зрелище довольно неприятное. Сам Якубович около полугода назад признавался, что стремительно ретируется из студии сразу, как только оператор скажет «стоп!»: «Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху... Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается».

Основной вопрос по этому поводу — зачем? Зачем Первый канал опозорил людей, которых сам же приглашает к себе в качестве студийных зрителей? Да, люди хватают еду, и хватают они ее не потому, что голодны (на съемках в перерыве предлагается какой-никакой перекус), а потому что все эти печеньки, пирожки и фрукты в магазине стоят приличных денег. И взять то же самое даром — это а) экономия, б) халява, любовь к которой у нас прививается людям еще с совковых времен.

Но вопрос «зачем?» тут в большой степени риторический: хайп, просмотры, рейтинг — ничего личного, так сказать. И, опять же, ничего такого, что выбивалось бы из общей концепции развлекательных и ток-шоу программ федерального телевидения, на этом видео не было. Уровень шоу «Пусть говорят» или «Вечера с Соловьевым» примерно такой же. В конце концов, телевидение само воспитывает себе зрителя — поле чудес, как все знают, может существовать только в стране дураков.

Другой вопрос — поинтереснее: знали ли люди, что их снимают, давали ли они согласие на публикацию этого видео?

Свое мнение об этом Sobesednik.ru высказала телекритик Ирина Петровская:

— Может, это вообще постоянная практика «Поля чудес» — когда заканчивается эфир, всем говорят «идите берите сколько унесете», мы не знаем. Я в незапамятные времена, в 1995 году, участвовала в «Что? Где? Когда?» и могу точно сказать, что тогда такого не было, да и масштаб дарения подарков и гостинцев не был таким катастрофическим. Но времена меняются.

Людей я бы осуждать не стала — наш человек падок на халяву. Если им сказали «идите берите», они идут и берут. Не сами же они, как кавалерия Махно, напали на этот игровой барабан с едой. Хотя это выглядит, конечно, чудовищно.

В 90-е, когда начались разные презентации модных журналов или магазинов с фуршетами, то многие, идя туда, специально брали с собой пакетики и потом туда засовывали и бутылки, и все, что осталось, чтобы унести с собой. Никто не брезговал. А попадали на эти фуршеты отнюдь не люди с пенсией два рубля. Так что любовь к халяве у нашего человека никто не отменял. Да плюс еще эффект толпы...

Я думала, что эти кадры — просто слив в соцсети, как это бывает. Но если это показал сам Первый канал, то это возмутительно в особенности. Потому что вначале вы приучаете людей к халяве (суть всех телеигр — это «без труда выловить рыбку из пруда»), а потом выставляете это напоказ. Это говорит о каком-то диком цинизме и об истинном отношении к своему простому зрителю. А в этих кадрах оно — истинное. Потому что причисляющие себя к избранным людям телевизионщики, конечно же, презирают всех этих теть-маш и дядей-вась по обе стороны экрана. И установка, что все эти тети-маши и дяди-васи все сожрут в прямом и переносном смысле, присутствует обязательно. Все делается в расчете на самый средний — и ниже среднего — уровень зрителей. Кому-то это показалось смешным и прикольным, и этот кто-то решил просто постебаться — вот, мол, посмотрите, какой у нас народ. А мы все знаем про этот народ, как и про себя, потому что мы тоже часть этого народа.

Люди же любят смотреть, что происходит за кулисами программ — так вот вам, пожалуйста, смотрите. Меня это все давно не изумляет, и я прекрасно понимаю мотивацию очень многих, мягко скажем, коллег. Какие-то моральные ограничения внутри себя, они постепенно стираются от постоянного присутствия в очень циничной, растворяющей среде, которая имеет дело с разными, не всегда лучшими, проявлениями населения, — говорит Ирина Петровская.