Главную награду Берлинале получила картина израильского режиссера

Жюри 69-го Берлинале вечером в субботу, 16 февраля, наградило победителей конкурсной программы фестиваля.

Как сообщают российские СМИ, главную наград фестиваля, «Золотого медведя», получил французский фильм «Синонимы», снятый израильским режиссером Надавом Лапидом. Гран-при фестиваля получила картина «По воле Божьей» Франсуа Озона.

«Серебряным медведем» за открытие новых горизонтов в кино была награждена картина «Бунтарка» Норы Финшелдт. Награду за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек, снявшая фильм «Я была дома, но…», за лучший сценарий — авторы сценария к картине «Пираньи Неаполя».

Жюри также отметило операторскую работу Расмуса Видебэка, актерское мастерство исполнителей ролей в фильме «Прощай, мой сын», а также дебют Мехмеда Акифа в полном метре с картиной «Орэй».