Шнуров написал стих о "потопленном" Александре Друзе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение о скандале с участием Александра Друзя.

Ранее Sobesednik.ru писал, что магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера отстранили от участия в передачах на неопределенный срок из-за взаимных обвинений в попытке подкупа. Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался узнать у него ответы на вопросы в игре «Кто хочет стать миллионером?» и предложил ему разделить приз в три миллиона. По версии Друзя, он пытался «переиграть» и разоблачить нечестного редактора.

16 февраля Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, написанное под впечатлением от скандала с участием Друзя. Певец написал, что умник может знать ответы на все вопросы, но при этом иметь сомнительные человеческие качества.

«Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Делают на всем бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя», – написал Шнур.