Шнуров написал стих о "потопленном" Александре Друзе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение о скандале с участием Александра Друзя.
Ранее Sobesednik.ru писал, что магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера отстранили от участия в передачах на неопределенный срок из-за взаимных обвинений в попытке подкупа. Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался узнать у него ответы на вопросы в игре «Кто хочет стать миллионером?» и предложил ему разделить приз в три миллиона. По версии Друзя, он пытался «переиграть» и разоблачить нечестного редактора.
16 февраля Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, написанное под впечатлением от скандала с участием Друзя. Певец написал, что умник может знать ответы на все вопросы, но при этом иметь сомнительные человеческие качества.
«Есть компьютер айбиэм,
В нем ответы на вопросы,
Знатоки ж на букву эМ
Делают на всем бабосы.
А компьютер просто так,
Данные в себя грузя.
Оказался не простак
Бер и потопил Друзя», – написал Шнур.