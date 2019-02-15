Сергей Дурасов: Еще не определился, буду ли рассказывать в эфире, за кого болею

Sobesednik.ru поговорил с победителем всероссийского конкурса комментаторов, организованного каналом МАТЧ ПРЕМЬЕР, Сергеем Дурасовым:

— В одном из интервью ещё один комментатор, попавший на канал через конкурс — Дмитрий Шнякин, рассказывал нам, что победителей не сажают сразу за микрофон и сперва им нужно поработать «в поле». С чего вы начнете?

— Первое время я буду делать много всего и сразу. Об этом мы разговаривали с Сергеем Акулининым, который является моим прямым руководителем на первое время. Он сказал, что во всех аспектах будем пробовать работать, но комментаторская работа будет стабильно раз в неделю. Первый матч, на который меня поставили — уже 16-го числа [февраля], в субботу. Это будет Чемпионат Испании, мы будем работать в паре с Константином Геничем.

Победитель Всероссийского конкурса футбольных комментаторов прокомментирует поединок «Райо Вайекано» и «Атлетико» в эфире тематического канала «Матч! Футбол 3» вместе с Константином Геничем. Это будет его первый опыт работы в прямом эфире «Матча» после победы в конкурсе.

Прямая трансляция мадридского дерби стартует в 18:10 на телеканале «Матч! Футбол 3». Игру покажут также сайты matchtv.ru, sportbox.ru и приложение «Матч! Клуб».

— Испания — любимый чемпионат?

— Один из тех, за которыми я слежу и с которыми, я думаю, у меня гигантских проблем не возникнет. Главное — и я сказал на встрече, где меня вводили в курс дела — не хотелось бы комментировать Чемпионат Италии.

— Почему?

— Просто потому, что мне не нравится итальянский футбол. Там весь чемпионат «в одни ворота». А в Испании конкуренция все чаще и чаще прослеживается. Несмотря на то, что фаворит играет с командой из зоны вылета, может получиться интересный матч.

— Вы из Казани. Болеете за «Рубин»?

— В России — да, а так ещё за «Барселону».

— Будете скрывать симпатии в эфире?

— Я ещё не определился, буду ли я всем трубить или нет, за кого болею, но вообще это все и так в открытом доступе, в соцсетях. Хотя думаю, что в работе и в репортаже это все будет уходить на второй план.

— Вы работали на радио, вели мероприятия, играли в КВН. Без этого всего, просто с улицы, можно выиграть конкурс комментаторов на МАТЧ ПРЕМЬЕР?

— Я думаю, что это невозможно. Больше всего из этого списка я благодарен опыту работы на радио. Это больше всего похоже на работу комментатора. Ты сидишь в закрытой будке, не видишь лиц людей, которые тебя слушают, нет ответной реакции, и ты понятия не имеешь, что о тебе думают в этот момент, хорошо ты сказал или нет.

— Что делали на радио?

— Вел проекты развлекательного формата. Последний год — это вечернее шоу в прайм-тайм, когда люди с работы едут домой. Поднимал им настроение.

— Как вообще пришла идея пробиться на «Матч»?

— Я стараюсь всегда заниматься по жизни тем, что нравится. Не могу вспомнить ни одну свою работу, которая бы не нравилась. Что-то «около футбола», околоспортивной тематики меня всегда завораживало. Но поскольку я человек ненавязчивый, не хватало смелости как-то позвонить, узнать, как проходят собеседования и как вообще можно попасть на канал.

Однажды просто сидел на работе и наткнулся на этот конкурс. Прочитал внимательно условия, там кроме заполненной анкеты нужно было отправить ещё репортаж. На выбор давалось 10 видеофрагментов с матчем Чемпионата России — ты должен был по-своему их прокомментировать. Я выбрал матч «Зенит» — «Рубин» — накануне его смотрел, и вообще много информации в голове по нашей казанской команде. Три-четыре раза пересмотрел этот отрезок, прикидывая, что я скажу здесь, а что я скажу тут. Потом приехал на радиостанцию, зашел в студию и записал все с первого дубля. Долго думал, переписать или не переписать, потому что понимал, что есть ошибки, но решил, что путь как есть, так и будет. Во время работы в прямом эфире тоже один шанс. Так что как было, так и отдал.

— На улицах Казани узнают после победы?

— Я в Казань возвращался уже на следующий день после объявления результатов. У меня был обратный билет как раз на этот вечер. Через час после финальной съемке я уже сидел в поезде, не до конца понимая, что произошло вообще. Но особого отношения не заметил.

Может, это прозвучит пафосно и с оттенком «звездной болезни», но я там и так человек довольно известный. Радиостанция, на которой я работал, активно ведет и социальные сети, у нее есть и видеоформат. Вообще это любимая станция в республике, поэтому на ней сидят все. Конечно, не так много много народу меня знает в лицо, но когда люди слышат фамилию, то через одного узнают.