Причиной ухода Машкова из кино стала нехватка времени

Народный артист РФ Владимир Машков объявил о своем уходе из кино.

О своем решении оставить съемки в кино Машков рассказал «Пятому каналу». Он объяснил, что причиной этому стала нехватка времени.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось», — приводит канал слова Машкова.

Актер отметил, что не знает, сколько продлится разлука с кино.

Напомним, ранее Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова.