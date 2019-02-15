Планы на выходные: "Айка", игры с искусством и зимние сказки

Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 15-17 февраля в Москве.

Выставки

В Галереи Классической Фотографии с 7 февраля идет выставка «Зимние сказки» венгерского фотографа Андраша Фекете. На экспозиции можно увидеть снимки, сделанные фотографом в венгерском городе Мохач во время карнавала Бушойярош, когда местные жители провожают зиму. Работа над проектом велась в течение десяти лет.

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Игра с шедеврами». Организаторы предлагают по-новому взглянуть на искусство, почувствовать себя в Стране чудес и поиграть с шедеврами от Анри Матисса до Марины Абрамович. Выставка подойдет и взрослым, и детям от трех лет.

В Мультимедиа Арт Музее в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» открылись три новые выставки. На экспозиции «Мечты» можно будет увидеть новый календарь Pirelli, Жерар Юфер исследует феномен музея на выставке «Один день в музее», а на экспозиции «Необъективная реальность» будут представлены избранные работы Игоря Верещагина.

В рамках биеннале также открылись пять новых выставок в ЦВЗ «Манеж». На экспозициях можно увидеть проекты о пропаганде в Северной Корее, проект об аргентинском празднике La Diablada, который длится восемь дней, ретроспективу фотографа Юрия Роста и психогеографический трип по России Дмитрия Лукьянова. Помимо этого, в «Манеже» будет представлена новая выставка Сергея Ястржембского «Африка: zoom in / zoom out».

Концерты

В клубе ICON 15 февраля свой концерт отыграет Feduk. Исполнитель представит поклонникам свежую пластинку «More Love» и уже знакомые хиты.

Фестивали

16 и 17 февраля в центре дизайна Artplay пройдет маркет «4 сезона». На нем посетителей традиционно ждет handmade, мастер-классы и фуд-корт с ароматными напитками и экопродуктами.

Кино

На этой неделе в кино вышел фантастический боевик «Алита: Боевой ангел», комедия «Громкая связь», нашумевшая драма «Айка», а также мелодрама Луи Гарреля «Честный человек».