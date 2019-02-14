В Третьяковке начали охранять экспонаты по технологии Минобороны РФ

Государственная Третьяковская галерея установит третий рубеж охраны на всех временных проектах после кражи картины Куинджи.

Как передает «Интерфакс», руководство Третьяковской галереи намерено за счет дополнительных спонсорских средств установить новую систему охраны на всех временных проектах, которые откроются весной и в начале лета 2019 года, в том числе на выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.

По словам исполнительного директора группы компаний «Стрелец» (производит охранные системы) Михаила Левчука, такая охранная система предусматривает установку на картины датчиков, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение, а персонал получает спецбраслеты и пульт управления.

«Как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт. Браслеты надевают охранник и смотритель. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку», — рассказал разработчик.

Известно, что подобная охранная система несколько лет внедряется Минобороны РФ. Комплекс «Стрелец-Часовой» обеспечивает безопасность военнослужащих, стоящих в карауле.

Напомним, в конце января во время выставки картин Архипа Куинджи из Третьяковской галереи было похищено его полотно «Ай-Петри. Крым». Позднее похитителя задержали и арестовали, а украденную картину вернули обратно в музей.