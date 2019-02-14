«БеспринцЫпные чтения» и Российская государственная библиотека начинают совместный литературно-образовательный проект «Читальный зал» с Александром Цыпкиным. Чтения с разбором, если сказать двумя словами.

Модный писатель предстанет в амплуа ведущего, его гостями станут известные писатели и артисты. Первый «Читальный зал» откроется уже 25 февраля в конференц-зале РГБ — гостем Александра Цыпкина станет прозаик Марина Степнова. 12 марта в РГБ беседы с Наринэ Абгарян, а 11 апреля — с Александром Маленковым.

«Начиная с 2006 года я взял уже, наверное, сотни три интервью для различных изданий, и мне всегда было жаль, что сам наш разговор никто не слышит, а читают мою значительно укороченную (и не факт что улучшенную) версию многочасовой беседы. Ещё одно моё постоянное сожаление — это невозможность задать автору книги вопрос в момент прочтения рассказа или романа. Я регулярно отчаянно туплю и не понимаю, что он имел в виду. Отдохнув на праздниках, мы решили разобраться с этими моими переживаниями и устроили новый проект. Зову писателя, зрителей и начинаем говорить о его произведениях. Может, что-то прочтём и сразу разберём, может, он/она у меня тоже что-то спросит. Микрофон в зале будет. Сплошная демократия. Такое библио-ток-лит-шоу», — рассказывает Александр Цыпкин.

Проект направлен на то, чтобы доказать: библиотека — это не только хранилище книг. Зрители первоманса смогут подискутировать с писателями, а Российская государственная библиотека подготовит специальную литературную подборку, в которую входят все книги приглашённых авторов, в том числе и их любимые книги, которые они рекомендуют к прочтению, и произведения самого Александра Цыпкина. За две недели до каждого мероприятия любой желающий сможет ознакомиться с ними, просто придя в библиотеку.

Александр Цыпкин — российский писатель, сооснователь проекта «БеспринцЫпные чтения». Его сборники лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий», совокупный тираж которых составил уже более 150 тысяч экземпляров, лидируют в российских рейтингах. Рассказы Цыпкина переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайский языки.