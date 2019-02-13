Анастасия Вертинская "Самый лучший папа!"

Анастасия Вертинская в последние время редко появляется на сцене. Но для киноклуба «Эльдар» она сделала исключение и выступит 21 февраля с программой «Самый лучший папа!»

Актриса поделится воспоминаниями о своем отце — известном шансонье Александре Вертинском. 21 марта исполняется 130 лет со дня его рождения.

«Помню, я стояла на линейке в пионерском лагере и вместе со всеми пела песню "Взвейтесь кострами, синие ночи". И думала: "Эх, ну почему это не мой папа написал? Я бы сейчас всем рассказала", — вспоминала Анастасия Александровна в одном из интервью. — А он пел про каких-то балерин, матросов, про бананово-лимонный Сингапур. В то время как мои одноклассники бананов даже и не видели никогда! Я и сама не знала, что такое Сингапур: география в школе заканчивалась границами Советского Союза. Мне казалось, что папа поёт "в Снегапуре" — этакая смесь снега и хачапури. Всю глубину его песен, всю сказочность я ощутила в полной мере только после ухода папы».

Анастасия Вертинская

На вечере актриса ответит на вопросы зрителей. А также состоится показ программы «Парижские тайны Эльдара Рязанова. Александр Вертинский», запись которой сегодня не найдешь на просторах интернета.

21 февраля, 19:00, киноклуб-музей «Эльдар» (Москва, Ленинский проспект, 105)