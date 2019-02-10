Марина Александрова сообщила о завершении съемок третьей части сериала "Екатерина"

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Марина Александрова сообщила поклонникам в микроблоге Instagram о том, что съемки третьей части исторического сериала «Екатерина» подошли к концу. Александрова сыграла в нем главную роль.

«“Екатерина”, благодарю, что выбрала меня, что бросила актерский вызов, что посылала испытания и научила дипломатии, что сделала сильнее, мудрее, любимей... Спасибо большой творческой команде, партнерам, которые со мной прошли длинный путь в три сезона, поддерживая и оберегая. Отдельное спасибо моему рыцарю-воину-волшебнику, оператору-постановщику Максиму Шинкоренко, без тебя ничего не сложилось бы. И конечно, благодарю, вас зрители, за любовь, которая заставляла нас идти на подвиги! P.S. Когда выйдет не знаю, решает это канал Россия 1», — написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova) 8 Фев 2019 в 11:58 PST

«С нетерпением ждем премьеры!», «Великолепная актриса!», «Самый любимый сериал! Мариночка самая лучшая Екатерина! Поздравляю вас с окончанием этой потрясающей истории! Все впереди», «Спасибо за такую прекрасную работу», «Очень будем ждать выхода третьего сезона», — ответили ей поклонники в комментариях.

Напомним, первая часть ленты о становлении на российском престоле прусской принцессы Софии Фредерики состояла из 10 серий. Она была снята в 2014 году режиссерами Александром Барановым и Рамилем Сабитовым. Второй сезон «Екатерина. Взлёт», снятый режиссером Дмитрием Иосифовым был закончен летом 2016 года. В него вошли 12 серий. Обе части сериала уже были показаны по телеканалу «Россия 1». Третью часть исторической ленты «Екатерина. Самозванцы», повествующей о самых сложных годах правления императрицы, начали снимать в сентябре 2018 года.