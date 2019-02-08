Серебренников через адвоката передал соболезнования семье Юрского

«Гоголь-центр» распространил в соцсетях обращение Кирилла Серебренникова к семье и поклонникам Сергея Юрского.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в возрасте 83 лет после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Сергей Юрский.

Согласно опубликованной в Facebook записке Кирилла Серебренникова, которую тот передал сотрудникам «Гоголь-центра» через своего адвоката, режиссер выразил соболезнования родным и близким великого советского и российского артиста, подчеркнув, что с его уходом российское искусство многое потеряло.

«С его уходом и так размытая система ценностей нашего Театра потеряла Эталон Актерского Качества, лишилась носителя Большого Стиля, утратила профессиональный Ориентир для многих поколений артистов», — написал Серебренников.

Он также обратился к жене Сергея Юрского Наталье со словами поддержки.

«Дорогая Наташа. Это тяжело, но помните, знайте — я, мы все вас очень любим, и в это трудное время все наши мысли — с вами, с ним, с Сергеем Юрьевичем», — говорится в записке.