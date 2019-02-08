Могучее волшебство чистых душ: "Подарок принцессе" Людмилы Петрушевской

Книга рождественских историй «Подарок принцессе» замечательной российской писательницы Людмилы Петрушевской ожиданий читателя не обманет. Здесь всё так, как следует по законам жанра традиционного рождественского рассказа: грустное или даже трагическое начало, от которого дрогнет сердце, — и непременно счастливый, вызывающий умиление, финал.

Герои историй Петрушевской, вошедших в первый раздел книги (он называется «Нынешние сказки»), обитают в мире, совсем не похожем на сказочный. Это наш реальный мир, наша современная жизнь, проходящая в сутолоке больших городов, в автомобильных пробках, в тисках финансовых и прочих проблем. «Довлеет дневи злоба его», — сказано в Евангелии от Матфея, и удивительно ли, когда человек, удрученный своими собственными заботами, просто отмахивается от чужой беды?

Но «Нынешние сказки» не были бы рождественскими историями, если бы их герои тоже закрывали глаза на чужое несчастье. Надо сказать, что в этих рассказах Петрушевской, как и в большинстве её произведений, живут и действуют не сливки общества, не богатые и знаменитые. Это самые простые люди — клоун и мим, бывший хирург и бывший учитель, безработный редактор и многодетная мать и так далее. Все они тоже ущемлены в чем-то несправедливой судьбой. Но их глаза, говоря словами писательницы, широко открыты, их сердца полны верой во всё, на что им жалуются. Они, эти люди, не могут просто пройти мимо сидящего на лестничной площадке в новогодний вечер маленького мальчика, мимо умирающей женщины, мимо попавшей в беду, обманутой кем-то приезжей. Они, как это говорится, протягивают несчастным руку помощи.

А это и есть чудо и волшебство. И совершить его может каждый из нас. Чудо сострадания и отзывчивости. Чудо дарования надежды. И в итоге — чудо спасения человеческой жизни.

Естественно, есть в этих рождественских историях и рассказы о поисках настоящей любви («Семь часов», «Как Пенелопа», «Подарок принцессе») и её счастливом обретении, дающемся в награду за упорство, настойчивость, верность. Этими качествами Петрушевская щедро наделяет своих героинь.

Поскольку второй раздел книги «Подарок принцессе» называется «Настоящие сказки», здесь появляется элемент настоящего сказочного волшебства. И вот отправляется искать приключений избалованный хозяевами кот-красавец Миша, отмеряют время жизни сказочные часы, снятся магические сны, происходящее в которых становится трагической явью, волшебный шкаф заманивает удивительными нарядами, а через стекла чудесных очков видится невидимое. И так как это тоже рождественские истории, в них всё заканчивается благополучно.

Но, пожалуй, главное волшебство в этих повествованиях — совсем не сказочное. Главное чудо — чудо любви и самопожертвования, которое совершают герои, как, например, в историях «Сказка о часах», «Сны девочки».

При чтении произведений Петрушевской поневоле вспоминаются такие мастера слова, как Андрей Платонов, Михаил Зощенко. Стиль писательницы уникален, им восхищаются и простые читатели, и специалисты, имеющие отношение к большой литературе, в том числе переводчики, которым, думается, работать с текстами Петрушевской очень непросто. Кто еще может так написать, например, о компании простых российских алкоголиков: «Собирался высший двор, элитное общество окрестных людей, а также их близлежащих подруг, начинающих и пожилых красавиц. Абы кого, отщепенцев, не пускали».