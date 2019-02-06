Поклонники проводили гроб с телом Децла аплодисментами

Сотни поклонников простились с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким) в Центральной клинической больнице в Москве.

Как писал Sobesednik.ru, 35-летний рэп-исполнитель скончался 3 февраля из-за остановки сердца после выступления на закрытой вечеринке в клубе в центре Ижевска.

Прощание с музыкантом прошло 6 февраля. По данным РИА «Новости», соболезнования принимали родные Децла: жена, сын и родители. «Так случилось. Я не потерплю никаких провокаций. Это мой сын. Нужно нести добро и любовь», – сказал продюсер Александр Толмацкий у гроба сына. Церемония прощания завершилась аплодисментами и криками благодарности.

В день похорон Александр Толмацкий, с которым Децл не общался все последние годы, написал в своем Instagram, что он любил своего сына и гордится им. «Так мы с тобой и не поговорили...Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом????» – написал Толмацкий [орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Sobesednik.ru].

6 февраля на YouTube-канале Децла опубликовали новый клип музыканта под названием «Inferno».