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03 февраля, воскресенье

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Мать Децла назвала дату и место прощания с рэп-исполнителем

Культура и ТВ

Ирина Толмацкая рассказала, где и когда поклонники смогут проститься с ее ушедшим из жизни 3 февраля сыном.

Напомним, о смерти Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, стало известно после его концерта в Ижевске в воскресенье, 3 февраля. Предварительной причиной смерти рэпера называлась остановка сердца.

Как передает агентство городских новостей «Москва», церемония прощания с Децлом пройдет 6 февраля в ЦКБ управделами президента России, похороны исполнителя состоятся в этот же день на Пятницком кладбище. Об этом рассказала мать рэпера Ирина Толмацкая.

Кроме того, по информации «Интерфакса», точную причину смерти Децла все еще не установили.

«Видимых причин смерти нет, то есть ни телесных повреждений, ничего, сердце вроде нормальное», — рассказал источник агентства.

Он также отметил, что пока нельзя сказать наверняка, стала ли сердечная патология причиной гибели музыканта, и не подтвердил информацию о том, что рэп-исполнитель мог умереть из-за наркотиков.

 

 

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В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, мы можем перестать склочничать и научиться договариваться


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