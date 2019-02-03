Сын Сэлинджера намерен опубликовать неизданные книги отца в течение 10 лет

Сын американского автора Джерома Д. Сэлинджера объяснил затворничество отца нежеланием общаться с литературными агентами.

Как передает The Guardian, семья известного американского писателя Джерома Д. Сэлинджера готовит к публикации ранее не издававшиеся произведения, которые он в течение полувека писал в стол.

«Он хотел, чтобы я собрал все воедино. Зная масштаб работы, он понимал, что это займет много времени. Он 50 лет писал, не публикуясь, поэтому речь идет о значительном объеме рукописей», — рассказал сын писателя Мэтт Сэлинджер, добавив, что все книги удастся напечатать в течение десяти лет.

По его словам, затворничество отца было связано с нежеланием общаться с литературными агентами, однако писать он не переставал никогда.

«Изобиловал идеями и мыслями... Он мог вести машину и остановиться, чтобы что-то записать и посмеяться над собой. Иногда он зачитывал написанное мне, иногда нет», — подчеркнул сын автора.

Напомним, мировая известность пришла к Джерому Д. Сэлинджеру после публикации романа воспитания «Над пропастью во ржи», но сам писатель препочел скрыться от популярности в своем особняке в городке Корниш, отказываясь от интервью и любых связей с внешним миром.