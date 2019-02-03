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02 февраля, суббота

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[16:03]У нарушителей границ России предложили отбирать имущество
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[14:26]Правозащитников обеспокоили травмы похитителя картины Куинджи
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[12:46]Путин объявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и о создании ракет
[12:26]Грубые начальники нанесли России ущерб на 2 млрд долларов
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[10:06]У задержанных на Кабо-Верде моряков из РФ нашли 9 тонн кокаина
[09:43]Военную группировку РФ под Калининградом усилили самолетами Су-27
[09:00]Легендарного диктора программы "Время" похоронят в Москве
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01 февраля, пятница

[17:50]Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД со 2 февраля
[17:17]Героиню скандальной статьи про наркотики арестовали до конца февраля
[16:44]Следствие просит суд арестовать шестого фигуранта дела Арашуковых
[16:16]РПЦ канонизирует купца, спонсировавшего строительство храмов в XIX веке
[15:50]В ГД предложили повысить штрафы за неявку в военкомат до 5 тысяч рублей
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Близкие сообщили о смерти Децла из-за остановки сердца

Культура и ТВ

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался после выступления в Ижевске 3 февраля.

Как передает РЕН ТВ, причиной смерти рэпера стала остановка сердца.

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сообщил телеканалу концертный директор рэпера Павел Беленец.

Данную информацию подтвердил газете «Звезда» и отец музыканта Александр Толмацкий.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты», который рэпер выпустил в 2000 году, вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

 

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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет занять должность и стать деканом, можно отнести и к экспертам ток-шоу: нужным людям всегда найдется теплое местечко

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить


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