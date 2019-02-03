Близкие сообщили о смерти Децла из-за остановки сердца

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался после выступления в Ижевске 3 февраля.

Как передает РЕН ТВ, причиной смерти рэпера стала остановка сердца.

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сообщил телеканалу концертный директор рэпера Павел Беленец.

Данную информацию подтвердил газете «Звезда» и отец музыканта Александр Толмацкий.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты», который рэпер выпустил в 2000 году, вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.