Как получилось, что 21-й век стал веком кривды и ее страшного паразитизма? Почему мы перестали различать очевидные информационные подделки? Где и по каким технологиям происходит «отмывание» фейковых новостей? Отчего человечество до ужаса упростило и саму информацию, и ее восприятие, в том числе критическое, и теперь не видит за деревьями ни леса, ни даже самих деревьев, а только ветки и листья? Как и почему Америка предала свои идеалы, ради которых и была задумана?

Эти и многие другие вопросы проясняет научно-популярная книга Мичико Какутани «Смерть правды»; местами – особенно в том, что касается России и наветов на нее, – спорная, но от этого не менее интересная и важная. В конце концов, потренироваться различать, где она, та самая «полуправда», не возбраняется и на примере самого автора…

Пётр (Петерс) Покровскис

Sobesednik.ru