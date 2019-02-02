Легендарного диктора программы "Время" похоронят в Москве

В пятницу, 1 февраля, скончался 80-летний диктор Центрального телевидения Евгений Суслов.

«Сегодня умер Евгений Суслов – диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим», – написала у себя в Facebook телеведущая Алла Данько.

Суслов начал работать на Центральном телевидении в 1962 году. В 1984 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР. Диктор вел программу «Время», комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также участвовал в съемках «Голубого огонька».

Как пишет «Комсомольская правда», отпевание Евгения Суслова состоится в понедельник, 4 февраля, в Елоховском кафедральном соборе в Москве. Точное место похорон назовут позднее.