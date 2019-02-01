"Спасти тигра" с Discovery Channel

Тигр — одно из самых величественных, могущественных и опасных животных, суперхищник, у которого практически нет естественных врагов. Еще несколько столетий назад перспектива их исчезновения казалась чем-то фантастическим, однако сегодня ситуация кардинально изменилась: популяция находится на грани вымирания.

Проект Discovery Channel «Спасти тигра», который выйдет в эфир телеканала 31 марта в 20:00, позволит зрителям отправиться в уникальное путешествие по заповедным местам, чтобы попытаться дать ответ на вопрос, как человек довел тигров почти до полного исчезновения — и показать, как сегодня он пытается сохранить этих удивительных животных. Режиссером проекта выступил обладатель премии «Оскар» Росс Кауфман, а главными героями вместе с тиграми стали люди, посвятившие свою жизнь их изучению и спасению.

Съемки проходили в двух крупных охраняемых природных территориях мира, где ведется активная работа по сохранению и увеличению популяции тигров. В национальном парке «Бикин» Приморского края защитой этих хищников занимается Павел Фоменко — руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России. Уже больше 20 лет он отправляется вместе с коллегами в опасные миссии по гуманному отлову, маркировке и освобождению тигров, спасает животных от браконьеров.

Проект Discovery Channel покажет один из самых непростых случаев практики Фоменко: Павел помогает группе по предотвращению конфликтов с крупными хищниками — вместе им предстоит отыскать на огромной территории двух тигрят, маму которых пришлось отловить раньше. В одиночку им просто не выжить.

Вторым героем проекта стал Кайлаш Санкхала, которого часто называют «Человеком-тигром». Именно благодаря его усилиям в Индии во второй половине XX века вопрос об охране тигров впервые вышел на национальный уровень — до этого о катастрофической ситуации даже не говорили. Священное и опасное животное традиционной индийской культуры превратилось в объект бесконтрольной охоты во время британской колонизации, и даже после провозглашения независимости в 1947 году в Индии все еще шло масштабное истребление этих хищников, чьи клыки и когти считались лечебными и использовались в народной медицине. Бескомпромиссному и упрямому Санкхале удалось заставить правительство Индии остановить столетний период кровопролития и защитить среду обитания диких животных по всей стране — во многом благодаря премьер-министру Индире Ганди.