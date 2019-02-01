Победителем Всероссийского конкурса футбольных комментаторов стал Сергей Дурасов

Лидера конкурса, которого ждет контракт с каналом МАТЧ ПРЕМЬЕР, определяло экспертное жюри. Согласно ему, победителем стал Сергей Дурасов.

Напомним, участники заключительного этапа соревнования сошлись в комментаторских поединках в трансляциях матчей турнира ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР из Катара.

Второе место в конкурсе занял Денис Табаков, третье — Кирилл Поляков. Награды победителям вручил креативный продюсер Матч ТВ Гавриил Гордеев.

Специальный приз от компании ФОНБЕТ получил еще один участник финального этапа конкурса Дмитрий Бажанов.