Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о последнем альбоме The Beatles

Режиссер Питер Джексон, снявший «Властелин колец», снимет документальный фильм о группе The Beatles.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его данным, в фильме будут использоваться материалы из 55 часов видео, которые были сняты во время записи альбома, и 140 часов аудиозаписей.

Сам Джексон сравнил фильм с машиной времени. «Как будто машина времени переносит нас в 1969 год, и мы сидим в студии и смотрим, как четыре человека вместе сочиняют отличную музыку», — приводится слова режиссера.

Напомним, альбом «Let it be» вышел 8 мая 1970 года и стал последним альбомом группы.