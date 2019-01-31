Бабкина и Шаргунов получат по 2 млн за деятельность в области культуры

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении премии правительства РФ деятелям культуры.

Соответствующий документ опубликован в четверг, 31 января, на сайте кабмина.

Лауреатами правительственной премии в области культуры стали художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, писатели Святослав Рыбас и Сергей Шаргунов, продюсер Юрий Николаев, художник Игорь Олейников, создатели музейного комплекса «Куликово поле» Алексей Воронцов, Сергей Гнедовский, Андрей Рейнер, худрук Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Соломон Спивак и другие.

Премия правительства в области культуры учреждена в 2005 году и присуждается за наиболее талантливые произведения, выдающуюся просветительскую деятельность и создание творческих проектов и произведений для детей и юношества в области культуры. Денежная часть премии составляет 2 миллиона рублей.