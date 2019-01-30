Российское кино хотят сообразить на троих

Улучшающиеся экономические показатели российского кинематографа все больше привлекают внимание любителей легких денег. Разнообразные дельцы уже нацелились на миллиардные инвестиции, которые стали поступать в отрасль после рекордных сборов отечественных фильмов.

Свежий яркий пример — колоритное американо-российское трио (Дженифер Салкесс, Анна Федосеева и Екатерина Духина), возникшее на рынке совсем недавно, но сумевшее удивить своими амбициями и прожектами влиятельных участников российской киноиндустрии.

В последнее время участникам российского кинорынка поступают удивительные звонки аж из самой Америки. Собеседник представляется как Дженифер Салкесс, американский продюсер, который продвигает в народные массы новую «звезду», Анну Федосееву, ждущую подходящего момента для своего восхождения. Екатерину Духину Салкесс при этом позиционирует как их общего юридического представителя.

И все вместе они — пытаются убедить отдельных руководителей киноиндустрии вложиться в производство российско-американской картины по «беспроигрышной схеме»: берутся российские деньги и российские сценарные и режиссерские таланты и «ограняются», как бриллианты, в соответствии с запросами американо-европейской публики. Снимается все, естественно, на лучших студиях Голливуда с последующей гарантией международного проката фильма. В главных ролях — американские звезды и примкнувшая к ним Анна Федосеева, не уступающая им мощью и масштабом таланта…

Сверхзадачей российско-американского проекта, по убеждениям американского продюсера, является создание, своего рода, нового «моста дружбы» между Россией и США в ожидании приближающейся разрядки двусторонних отношений. Произойти это может, по прогнозам американской собеседницы, примерно года через два, в течение которых уже почти «хромая утка» скандальный и экстравагантный Дональд Трамп покинет Белый дом либо в результате импичмента либо проиграв следующие президентские выборы. С уходом Трампа, утверждает в личных беседах американка, называющая себя Салкесс, власть сменится вскоре и в Кремле, и готовится к смене политических курсов наших стран надо заранее — уже сейчас, сняв, допустим, совместный фильм.

Это все — заманчивая картинка для потенциальных российских клиентов-инвесторов, уставших от почти пяти лет международной изоляции и недоверия — а ведь российская киноиндустрия в лице многих своих представителей буквально продолжает «молиться» на Голливуд. В действительности же ситуация выглядит совершенно иначе…

На самом деле продюсерство г-жи Салкесс сводится к низкорейтинговой и низкобюджетной драме о секс-торговле «Nona» 2017 года. Причем, как указывает интернет-ресурс КиноПоиск, Джен была в этом фильме даже не продюсером, а ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ продюсером, иначе говоря — выполняла функции организатора при съемочной группе. До этого — в 2015 году — Салкесс приняла участие в качестве художника (оформителя) малоизвестного сериала «40's and Failing», который дальше первого сезона не продвинулся. И все? Это ВЕСЬ «творческий» путь!?

Если да, то это путь в никуда. После «Ноны» известная голливудская актриса Кейт Босурот словно пропала с экранов. Ни одной серьезной картины за два года: роль в мини-сериале «Долгая дорога домой» и постапокалиптическом триллере «Местные». А ведь до этого Кейт Босуорт блистала в суперхорроре «Сомния», криминальной драме с Кевином Спейси «Двадцать одно», вестерне «Заклинатель лошадей» с Робертом Редфордом и еще в более чем тридцати успешных кинопроектах.

Да и муж актрисы — режиссер Майкла Полиша, обладатель призов и номинаций на многих кинофестивалях, после работы с Джен Салкесс вроде как не снял больше ни одного фильма, хотя до этого стабильно выдавал по одной картине в год.

Неудивительно, что с таким бэкграундом Салкесс только и остается, что окучивать не американский, а российский кинематограф. В США ей с ее «талантами» вряд ли что-то уже светит, а в «недемократичной» России, глядишь, отнесутся к «голливудскому продюсеру» с пиететом. Да еще и денег дадут.

Не менее тосклива ситуация и с подругами американки в России — Анной Федосеевой и Екатериной Духиной, — от имени которых российским предпринимателям, меценатам и продюсерам также поступают предложения вложиться в создание некоего российско-американского фильма под продюсерством Салкесс, который призван будет «открыть новую — постпутинскую — эру в двусторонних отношения» США и РФ.

Федосеева, эпизодически промелькнувшая в детском фильме в 1993 году, но упорно называющая себя актрисой, больше известна скандалами и попыткой обобрать бывшего мужа. В конце 2018 года, например, СМИ облетела новость о том, что решением московского Головинского суда Анну Федосееву арестовали на месяц. В числе претензий — обогащение за счет мужа на сумму почти в 100 млн рублей. Примечательно, что Федосеева со своим бывшим мужем познакомилась в 2007 году во время организации его Дня рождения. Такая вот предприимчивая актриса-организатор праздников! Идеальный для Салкесс кадр.

Самый скромный в этом творческом трио, но не менее значимый участник — юрист Екатерина Духина. Представляя интересы Салкесс и Федосеевой, она также выполняет роль информационного прикрытия этой веселой компании. Екатерина Духина по роду своей адвокатской деятельности обладает обширной сетью контактов с богатыми и влиятельными бизнесменами, а также многими российскими селебритиз… Она не только является адвокатом Федосеевой в деле о разводе, но и, например, представляла интересы бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла, уволенного из-за скандала с отмыванием $6 млрд, который требовал восстановить его на работе и компенсировать моральный ущерб. Такая вот картина маслом получается...

Но к сожалению, несмотря на очевидную сомнительность перспективных бизнес-предложений сомнительного продюсера, актрисы из 90-х и адвокатессы с широкой сетью знакомств, весьма велик риск того, что отдельные отечественные кинобоссы и те, кто способен оказывать на него влияние, все же подпадут под обаяние творческого трио. Тем более при упоминании едва ли не магически звучащего для киношников слова «Голливуд», от которого у многих пропадает критичность мышления и объективность восприятия. А учитывая «послужной список» дам и их богатый опыт личной жизни, убеждать они умеют...

На сайте информационно-познавательного канала «Включи настроение» Екатерина Духина, комментируя статью о брачных аферистах, так и сказала: «Аферисты не остановятся. Они будут вновь и вновь требовать от вас деньги, будут шантажировать вас бесконечно. Мошенники, как правило, хорошо подготовлены: изучают психологию, следят за собой и знают несколько языков...»

Безусловно, российско-американские отношения со временем улучшатся, но никак не путем сомнительных кинопроектов. А пока дело обстоит ровно наоборот — проекты, предлагаемые российско-американским кино-трио и их весьма оригинальные методы лишь сильнее загоняют двусторонние отношения в поле взаимного недоверия.