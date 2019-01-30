Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич поет сыну под гитару

Актриса театра и кино, исполнительница главной роли в сериале «Другие» Светлана Смирнова-Марцинкевич часто делится со своими подписчиками различными творческими проектами. В ее постах есть и рассказы о съемках в кино, в том числе и премьерного сериала «Другие».

Но недавно актриса решила показать себя в обычной домашней обстановке, без грима и с гитарой. На видео присутствует пятилетний сын Светланы Георгий, для которого она исполняет песню Элвиса Пресли.

«Когда фраза I’ve lived a life that’s FULL для моего ребёнка заканчивается, как МАЛЫЙ ФУЛ, конечно, это не оставляет меня равнодушной. Мне смешны его шутки, и он превращается в моего лучшего друга! Конечно, сложно что-либо делать (творческое), когда он рядом, но что может быть важнее таких моментов», — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Смирнова-Марцинкевич (@stixia) 17 Дек 2018 в 3:55 PST

Напомним, Светлана потомственная актриса, ее сдвоенная фамилия состоит из фамилий ее родителей. Она живет в Петербурге и служит в труппе Молодежного театра на Фонтанке. Помимо актерских талантов, она реализуется еще и как музыкант: Светлана сама сочиняет песни и мечтает когда-нибудь записать студийный альбом.