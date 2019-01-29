Новый телеканал запустят к 75-летию победы во Второй мировой войне

Телеканал «Победа» запустят в эфир к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.

В пресс-службе «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) сообщили ТАСС, что «Победа» появится весной 2019 года. Телеканал будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на всей территории страны. Как говорят в ПКВС, новый телеканал «создаст максимально объемную картину Великой Отечественной войны» благодаря большому числу военных фильмов и документов.

Сообщается также, что на «Победе» расскажут истории людей, которые 9 мая участвуют в акции «Бессмертный полк».

«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности, как у более старших, так и у молодых зрителей», – заявил гендиректор ПКВС Алексей Ефимов.