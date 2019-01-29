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На картине Куинджи нашли следы "варварской транспортировки"

Культура и ТВ

Глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов рассказал о повреждениях на украденной картине Куинджи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 32-летний Денис Чуприков, который вечером 27 января украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, изменил свои показания. Если раньше он говорил, что не совершал преступлений, то теперь он признался, что своровал полотно с целью расплатиться с долгами. 28 января сообщалось, что при первоначальном осмотре на картине не обнаружили видимых повреждений.  

29 января Владислав Кононов сообщил «Интерфаксу», что на картине нашли повреждения, которые не носят критический характер: «По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины». Со слов Кононова, восстановлением картины займется, скорее всего, Русский музей. 

Он также рассказал, что экспертизу полотна проводили семь специалистов Третьяковской галереи, включая главного хранителя. У них нет сомнений относительно подлинности картины. 

28 января Виолетта, мать Дениса Чуприкова, рассказала «Московскому комсомольцу», что у него было тяжелое заболевание печени. «Врачи давно говорили ему, что осталось жить 10 лет. Но этот срок уже давно прошел», – сказала она.  

 

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