За кражу картины Куинджи задержали жителя Подмосковья

31-летнего жителя Московской области задержали по подозрению в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что картина была похищена из Третьяковской галереи на глазах у посетителей.

Как сообщает ТАСС, полицейские задержали одного подозреваемого в похищении картины в поселке Заречье Московской области. Им оказался 31-летний мужчина, ранее задержанный за хранение наркотиков. Он рассказал полиции, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Подчеркивается, что картина была найдена. Продолжаются поиски второго подозреваемого.