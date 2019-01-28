Картину Куинджи вернут на выставку после осмотра экспертов Русского музея

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, когда похищенная картина Куинджи вернется в музей.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что задержанный за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» не признал свою вину.

Как сообщила журналистам Зельфира Трегулова, видимых повреждений картины при первоначальном осмотре обнаружено не было. Экспертизу полотна сейчас проводит группа сотрудников Третьяковской галереи. Ожидается, что картина окажется в депозитарии Третьяковской галереи к концу сегодняшнего дня, передает агентство «Москва».

«С первого момента, как все произошло, я связалась с директором Государственного Русского музея. Мы говорили с ним о том, что как только картина оказывается в Третьяковской галерее, они присылают своих специалистов, и до этого картина выставлена не будет», — рассказала Трегулова.

Напомним, картина была похищена вечером 27 января на глазах у посетителей галереи. По подозрению в краже задержали 31-летнего жителя Подмосковья.