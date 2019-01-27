Из концертного зала "Батаклан" в Париже украли дверь с картиной Бэнкси

Неизвестные похитили картину уличного художника Бэнкси, посвященную жертвам теракта 13 ноября 2015 года в «Батаклане».

Как сообщает официальная страница Facebook парижского концертного зала «Батаклан», изображение силуэта в балахоне, который скорбно склонил голову вниз, появилось на двери запасного выхода из зала в июне 2018 года. Однако теперь картина была похищена неизвестными.

В «Батаклане» подчеркнули, что ими «движет негодование», поскольку работа Бэнкси была «символом размышления» и принадлежала «всем: приезжим, парижанам, гражданам мира».

«Суть городского искусства состоит в том, чтобы оживить произведение в конкретной среде, и мы убеждены, что это произведение имело смысл только в этом месте, потому мы хотели его оставить в свободном доступе на улице», — говорится в сообщении «Батаклана».

Напомним, теракт в парижском концертном зале «Батаклан», в результате которого погибли 130 человек, произошел 13 ноября 2015 года.