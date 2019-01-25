Полиция изъяла три пейзажа Гитлера перед аукционом в Берлине

Полиция Берлина усомнилась в подлинности трех акварельных пейзажей авторства Адольфа Гитлера, выставленных на аукционе.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные информагентства, полиция Берлина изъяла у местного аукционного дома три картины Адольфа Гитлера, чтобы проверить их подлинность.

Отмечается, что, речь идет о трех акварельных пейзажах, датированных 1910 и 1911 годами и подписанных фамилией Гитлера, которые должны были быть проданы на торгах в четверг, 24 января.

Полицейские сообщили, что инициировали проверку после получения жалобы, однако от кого она поступила, не уточняется.

В настоящее время полотна обследуют криминалисты и искусствоведы.