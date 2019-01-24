Трое мужчин обвинили режиссера "Богемской рапсодии" в насилии

Режиссера Брайана Сингера обвинили в домогательствах и насилии над несовершеннолетними.

Об этом пишет журнал The Atlantic, с которым поговорили жертвы. Так, Виктор Валдовинос рассказал журналу, что домогательства со стороны Сингера произошли в 1997 году, когда ему было 13 лет. Режиссер снимал фильм «Способный ученик» в школе, где Валдовинос учился. Мужчина утверждает, что Сингер остался с ним наедине в туалете, сделал ему комплимент и предложил поучаствовать в фильме, а также приставал к нему в раздевалке.

Трое мужчин рассказали изданию, что у них была интимная связь с режиссерам, когда им еще не исполнилось 18 лет. По их словам, Сингер знал, что они несовершеннолетние. Они также заявили о том, что режиссер в конце 1990-х годов устраивал вечеринки у бассейна, куда приглашал несовершеннолетних мальчиков.

Адвокат режиссера отрицает обвинения в домогательствах и заявил, что его подзащитный не знает Валдовиноса. Сингер также опроверг все обвинения.

Напомним, Сингер снял такие фильмы, как «Люди Икс, «Способный ученик», «Возвращение супермена», «Богемская рапсодия» и другие. «Богемская рапсодия» получила несколько номинаций на «Оскар».