Планы на выходные: контркультурщики СССР, фермерские деликатесы и Тимоти Шаламе

Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 25-27 января в Москве.

Выставки

В Alpert Gallery идет выставка знаменитых «контркультурщиков» СССР «Непокорные». На ней можно увидеть работы советских художников, на которых в свои годы было наложено вето. Среди них — Владимир Немухин, Оскар Рабин, Анатолий Зверев, Евгений Кропивницкий и другие. Выставка открыта до 7 февраля.

Кстати, работы Рабина также можно увидеть на посвященной ему выставке Hommage в Мультимедиа Арт Музее — она открыта до 17 февраля.

Фестивали

В Гостином дворе с 26 января по 18 февраля пройдет фестиваль меда и фермерских деликатесов. На нем можно будет не только приобрести разные сорта меда и сыров, но и узнать, как правильно сервировать сырную тарелку, увидеть работу пчеловода и попробовать травяные чаи.

Журнал «Искусство кино» и сеть кинотеатров «Москино» с 24 по 31 января проводят кинофестиваль, на котором будут показаны два десятка авторских фильмов. Гости не только смогут посмотреть фильмы, но и обсудить их с кинокритиками и, как в случае со «Звоните ДиКаприо», съемочной группой.

Кино

В кинотеатре «Третьяковки» до 27 января будут показывать кинокартины об искусстве. Среди них — документалки о Караваджо, Да Винчи, Ван Гоге и Рафаэле.

На этой неделе в кино выходит драма «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе, которая успела получить хвалебные отзывы от критиков со всего мира (в том числе от кинообозревателя Sobesednik.ru), триллер «Море соблазна» с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй, драма «Зеленая книга» и комедия «Холмс & Ватсон».