Oxxxymiron высказался матом по поводу фильма о рэперах

Рэп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) дал журналистке Первого канала нецензурный комментарий.

24 января на экраны российских кинотеатров выходит документальный фильм Ромы Жигана «BEEF: Русский хип-хоп», где российские рэп-исполнители рассказывают об истории отечественного хип-хопа. Предпоказ картины состоялся 22 января в Петербурге.

На этом мероприятии журналистка Первого канала попросила рэпера Oxxxymiron высказаться о фильме. «Вопрос, думаю, не ко мне, но фильм ******* [хороший], смотрите обязательно, фильм ******* [прекрасный]», – заявил музыкант. Видео можно посмотреть на YouTube.

Отметим, что один из самых популярных рэперов страны редко общается с журналистами. Недавно, например, Oxxxymiron отказался давать интервью блогеру Юрию Дудю. «Дудю салют. Но нам это просто не нужно», – заявил музыкант.