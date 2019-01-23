Российский писатель-фантаст Михаил Ахманов умер в возрасте 73 лет

Известный российский писатель Михаил Нахмансон, известный под псевдонимом Михаил Ахманов, скончался в Санкт-Петербурге.

О смерти писателя на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он уточнил, что Нахмансон скончался еще 10 января, однако о смерти стало известно только сейчас.

Причины не уточняются. Писателю было 73 года.

Нахмансон написал такие книги, как «Флибустьер», «Ворон», «Тень ветра», «Заклинатель джиннов» и другие. Он лауреат Литературной премии имени Александра Беляева и премии литературного фестиваля «Невский проспект».