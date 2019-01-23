Можно ли "перепрошить" свою биографию?

Люди часто спорят: судьба — она предначертана изначально и поменять в ней ничего нельзя, или же это постоянный набор развилок, в каждой из которых человек сам себе хозяин, и всегда волен выбирать свой дальнейший жизненный путь.

Спектакль «Биография» по пьесе Макса Фриша, премьерные показы которого сейчас идут в московском театре «Человек» — попытка на примере конкретного героя разобраться, какая же из этих двух позиций ближе к правде и можно ли все-таки «перепрошить» свою биографию, даже если вернуться в любой из моментов прошлого...

Маленький зрительный зал и сцена, в которую тот буквально вливается — давний тренд современных постановок; и, как это часто бывает в подобных случаях, некоторые неудобства зрителей в театре «Человек» компенсируются захватывающей игрой актеров (Анатолий Кот, Евгения Крюкова) и оригинальностью действа.