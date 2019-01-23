ABBA отложили выпуск новых песен на конец года из-за правовых вопросов

Композитор и участник легендарного коллектива ABBA Бенни Андерссон рассказал, что новые песни группы выйдут в конце года.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что распавшаяся 35 лет назад шведская группа ABBA анонсировала выход двух новых песен в декабре 2018 года.

Однако, как теперь сообщает The Guardian со ссылкой на композитора и участника ABBA Бенни Андерссона, выпуск новых композиций отложен до конца 2019 года.

По словам Андерссона, причиной тому стали вопросы правового характера, которые пытается урегулировать коллектив.

«Мы по-прежнему пытаемся достичь соглашения, которое необходимо для того, чтобы продолжить», — заявил он.

Отмечается также, что у ABBA запланирован концертный тур, где вместо реальных музыкантов исполнять композиции будут голограммы участников группы. Сам коллектив рассматривает возможность воссоединения ради записи третьего нового трека.