Режиссер Богомолов рассказал о спасении его сломанного носа

Театральный режиссер Константин Богомолов рассказал о переломе носа, полученном во время драки.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на StarHit, что Максим Виторган и Константин Богомолов повздорили в кафе на Китай-городе, в результате чего режиссер получил травму носа. По данным журналистов, конфликт между мужчинами возник из-за слухов о том, что у Ксении Собчак, супруги Виторгана, возник роман с Богомоловым.

Режиссер написал в своем Instagram, что прекрасный врач «собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное [давление] нормализовано». В этом же посте он представил новую команду своего спектакля «Преступление и наказание». При этом Богомолов не уточнил, кто именно ударил его и почему.

«ТВЦ.RU» сообщает, что Максим Виторган не комментирует информацию о драке с Богомоловым. «Мы не даем комментариев по этому поводу!» – сказала его помощница.